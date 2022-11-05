В России за сутки выявили 5 617 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 617, летальных исходов из-за ковида - на 67. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 149 случаев заражения и 71 смерть, всего с начала пандемии - 21 459 284 и 390 526 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 7 819 против 9 259 днем ранее, до 20 849 598.

За сутки в России госпитализировали 582 заболевших ковидом против 1 235 днем ранее. Число госпитализаций уменьшилось в 70 регионах, в шести оно увеличилось, а в девяти ситуация осталась без изменений.