В России впервые с 19 июля выявили менее 5 000 заболевших ковидом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 566 против 5 617 днем ранее, сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В стране выявили менее 5 000 заражений за сутки впервые с 19 июля. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 21 463 850 случаев заражения.

Число летальных исходов из-за ковида возросло за сутки на 62 против 67 днем ранее, до 390 588. Количество случаев выздоровления увеличилось на 5 735 против 7 819, до 20 855 333.

За сутки в России госпитализировали 457 заболевших против 582 днем ранее. Число госпитализаций увеличилось в 26 регионах и уменьшилось в 39, в 20 ситуация осталась без изменений.