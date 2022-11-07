Товарооборот России и Китая в январе - октябре увеличился на 33%

Товарооборот России и Китая в январе - октябре увеличился в годовом исчислении на 33%, достигнув $153,938 млрд. Об этом сообщило в понедельник Главное таможенное управление КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из опубликованных данных, экспорт из Китая в РФ за 10 месяцев увеличился на 12,8% и составил около $59,596 млрд. Импорт российских товаров и услуг вырос на 49,9%, до $94,342 млрд.

Подавляющее большинство ввозимых из РФ в Китай товаров приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди прочих ключевых статей импорта из России - медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. КНР экспортирует в РФ широкий перечень продукции, значительная доля которой приходится на смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

В текущем году Россия и Китай стремятся довести объем торговли до $200 млрд.