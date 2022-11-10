В России за сутки выявили 5 594 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 594, летальных исходов из-за ковида - на 61. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 335 случаев заражения и 62 смерти, всего с начала пандемии - 21 483 520 и 390 835 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 7 623 против 8 492 днем ранее, до 20 884 515.

За сутки в России госпитализировали 1 165 заболевших ковидом против 1 330 днем ранее (снижение на 12,4%). Количество госпитализаций уменьшилось в 42 регионах и увеличилось в 27, еще в 16 ситуация не изменилась.