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Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите

Россия Материалы 12 ноября 2022 02:37 (UTC +04:00)
Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите

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Глава МИД РФ Сергей Лавров 12-13 ноября примет участие в 17-м Восточноазиатском саммите в Камбодже, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщили в МИД РФ, в повестку дня форума включен ряд российских предложений, направленных на выстраивание общерегионального взаимодействия в сферах туризма, волонтерства, реагирования на пандемические угрозы.

Россия также намерена акцентировать на площадке саммита "риски турбулентности, связанные с предпринимаемыми странами Запада попытками заведения в АТР силового потенциала и военно-технологической инфраструктуры НАТО и созданием в регионе закрытых блоковых схем", отметили на Смоленской площади.

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