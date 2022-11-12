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Путин и Раиси обсудили активизацию сотрудничества в политической и экономической сферах

Россия Материалы 12 ноября 2022 21:42 (UTC +04:00)
Путин и Раиси обсудили активизацию сотрудничества в политической и экономической сферах

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Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая активизацию сотрудничества в политической и экономической областях. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу. Условлено, что контакты между соответствующими российскими и иранскими ведомствами будут активизированы", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Владимир Путин еще раз выразил президенту Ирана соболезнования в связи с террористическим актом в мечети города Шираза, совершенным 26 октября.

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