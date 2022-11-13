В России коронавирус за сутки диагностировали у 5 364 человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5 364 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 514 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось. При этом, число заболевших за сутки продолжает держаться на уровне значений конца июля.

В больницы попали 557 человек, показатель снизился в сравнении с предшествующими сутками на 53,1%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 11 субъектах РФ, снижение - в 62 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах.

За минувшие сутки скончались 60 человек, накануне сообщалось о 62 умерших.

"Выздоровели за сутки 5 072 человека.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 499 тыс. 992 случая заражения коронавирусной инфекцией, 391 018 умерших и 20 млн 902 тыс. 927 выздоровевших.