В России выявили 4 578 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 578, летальных исходов из-за ковида - на 61. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 364 случая заражения и 60 смертей, всего с начала пандемии - 21 504 530 и 391 085 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 460 против 5 072 днем ранее, до 20 905 977.

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 6,5%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей увеличилось на 10%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 50 регионах. Заболеваемость выросла 21 регионе, следует из данных штаба.