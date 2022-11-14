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Захарова опровергла госпитализацию Лаврова в Индонезии

Россия Материалы 14 ноября 2022 13:21 (UTC +04:00)
Захарова опровергла госпитализацию Лаврова в Индонезии

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БАКУ/Trend/ - Глава пресс-службы МИД России Мария Захарова опровергла госпитализацию министра иностранных дел страны Сергея Лаврова в Индонезии, передает в понедельник Trend.

"Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив", - написала она в тг-канале.

Отметим, что ранее ряд репортеров зарубежных СМИ, включая Reuters, Bloomberg и AP сообщили, что Лавров доставлен в больницу после прибытия на саммит G20 на Бали.

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