В России выявили 5 546 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 546, летальных исходов из-за ковида - на 60. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 680 случаев заражения и 61 смерть, всего с начала пандемии - 21 525 567 и 391 333 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 888 против 6 735 днем ранее, до 20 932 860.

За сутки в России госпитализировали 1 136 заболевших против 1 113 днем ранее (рост на 2,1%). Число госпитализаций увеличилось в 37 регионах и уменьшилось в 36, в 12 ситуация осталась без изменений.