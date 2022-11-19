В России за сутки выявили 5 445 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 445, летальных исходов из-за ковида - на 62. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 546 случаев заражения и 60 смертей, всего с начала пандемии - 21 531 012 и 391 395 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 621 против 6 888 днем ранее, до 20 939 481.

За сутки в России госпитализировали 1 063 заболевших против 1 136 днем ранее (снижение на 6,4%). Число госпитализаций увеличилось в 32 регионах и уменьшилось в 40, в 13 ситуация осталась без изменений.