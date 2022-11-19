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В районе Всеволожска РФ произошел пожар на газозаправочной станции

Россия Материалы 19 ноября 2022 19:40 (UTC +04:00)
В районе Всеволожска РФ произошел пожар на газозаправочной станции

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Экстренные службы тушат крупный пожар на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области России. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства в своем Telegram-канале в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Тушение огня ведется на газозаправочной станции в районе Всеволожска силами двух бригад спасателей", - говорится в сообщении.

По уточненной информации властей области, пожар возник в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет.

В пресс-службе администрации региона также добавили, что автоматика магистрального газопровода на месте ЧП сработала штатно.

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