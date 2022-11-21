В России зафиксировали 55 смертей из-за коронавируса за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 662, летальных исходов из-за ковида - на 55. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Количество смертей стало минимальным с 15 августа, когда зарегистрировали 53 летальных исхода.

Днем ранее в стране зафиксировали 5 217 случаев заражения и 59 смертей, всего с начала пандемии - 21 540 891 и 391 509 соответственно. Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 164 против 4 443 днем ранее, до 20 948 088.

За сутки в России госпитализировали 448 заболевших против 641 днем ранее (снижение на 30,1%). Число госпитализаций увеличилось в 16 регионах и уменьшилось в 51, в 18 регионах ситуация осталась без изменений.

Заболеваемость ковидом в стране за прошедшую неделю увеличилась на 0,3%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей снизилось на 6,3%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 26 регионах. Заболеваемость выросла 40 регионах, следует из данных штаба.