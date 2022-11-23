В России за сутки выявили 5 631 случай заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 631, летальных исходов из-за ковида - на 54. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 4 660 случаев заражения и 59 смертей, всего с начала пандемии - 21 550 982 и 391 622 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 785 против 6 444 днем ранее, до 20 961 317.

За сутки в России госпитализировали 1 235 заболевших против 1 434 днем ранее (снижение на 13,9%). Число госпитализаций увеличилось в 29 регионах и уменьшилось в 46, в 10 ситуация осталась без изменений.