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Американская корпорация Electronic Arts покинула Россию

Россия Материалы 24 ноября 2022 06:52 (UTC +04:00)
Американская корпорация Electronic Arts покинула Россию

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Американская корпорация Electronic Arts (EA), занимающаяся распространением и изданием компьютерных игр, полностью покинула Россию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает газета "Известия", ссылаясь на близкий к компании источник.

"EA больше официально не представлены в России", — сказал собеседник издания.

Информацию также подтвердил экс-сотрудник агентства, которое раньше отвечало за продвижение Electronic Arts в России. По его словам, EA перенесла в свой офис в Польше все маркетинговые активности, связанные со странами СНГ.

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