В России выявили 5 784 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 784, летальных исходов из-за ковида - на 58. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 631 случай заражения и 54 смерти, всего с начала пандемии - 21 556 766 и 391 680 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 112 против 6 785 днем ранее, до 20 967 429.

За сутки в России госпитализировали 1 353 заболевших против 1 235 днем ранее (рост на 9,6%). Число госпитализаций увеличилось в 47 регионах и уменьшилось в 28, в 10 ситуация осталась без изменений.