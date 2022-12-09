Россия и Турция представят альтернативу карте "Мир" к началу турсезона

Россия и Турция разрабатывают альтернативу оплате картами "Мир" и планируют в скором времени представить ее. Об этом в пятницу сообщил директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"РФ и Турция разрабатывают альтернативу оплате картами " Мир", скоро она обязательно будет представлена. <...> Мы видим, что из-за зарубежного корпоративного давления на финансовую систему Турции - она достаточно сильно интегрирована в западную финансовую систему - были отказы от обслуживания карт "Мир", - сказал Алексей Егармин.

Отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать того, что альтернатива карты "Мир" будет представлена общественности к началу следующего сезона в мае-июне, Алексей Егармин ответил положительно. "Конечно. Не забываем, что для Турции российский турпоток - это достаточно значимый сегмент общего туристического потока, традиционный. <...> Исходя из этого, естественно, Турция будет создавать более удобные условия для осуществления туристических поездок. И в том числе одно из самых главных условий - обеспечить удобные методы расчета", - сообщил директор Российско-турецкого делового совета.

Он также добавил, что в турецких отелях сейчас можно напрямую рассчитываться в рублях, а также, что некоторые отели "действительно уже принимают рублевые расчеты, даже некоторые магазины их принимают". Однако статистики того, сколько магазинов и отелей работают по данной схеме нет, отметил Егармин.