В здании ТЦ "Мега Химки" произошел пожар

Пожар произошел в здании, где расположен торговый центр "Мега Химки". Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте ГУ МЧС по Московской области, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"09.12.2022 в 05:59 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки, 8-й микрорайон, корпус 2. Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: 3 единицы техники, 11 человек", - значится в публикации.

Как сообщили в ГУ МЧС, площадь пожара составляет 250 кв. м. Пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности.

"Горит кровля здания, площадь 250 кв. метров. Пожару присвоен третий повышенный номер сложности", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МЧС добавили, что эвакуация не проводилась. Информация о пострадавших не поступала. Прибывшие пожарные предпринимают меры для ликвидации возгорания.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, над зданием ТЦ "Мега Химки" поднимается черный столб дыма в том месте, где располагается строительный магазин "Оби".

Позже в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области ТАСС сообщили, что около горящего ТЦ "Мега Химки" в Подмосковье превышения предельно допустимых значений загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано.

"В период пожара отмечается штиль. По данным с ближайшего поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха "Химки-1" (г. Химки, ул. Парковая, д. 10), расположенного на расстоянии 2 км, превышений установленных гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что на место оперативно направлена передвижная экологическая лаборатория.

Для привлечения к тушению пожара в готовность приведена авиация, идет наращивание группировки.

"В помощь на тушение пожара в торговом центре поехали пожарно-спасательные подразделения из Москвы", - сказал собеседник агентства

Первые пожарные приехали к ТЦ "Мега Химки" через 20 минут после срабатывания пожарной сигнализации, сообщили в ГУ МЧС.

Прокуратура Подмосковья начала проверку по факту пожара в гипермаркете OBI в ТЦ "Мега Химки". Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства области.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром в помещении строительного гипермаркета, расположенного в торгово-развлекательном центре в городском округе Химки. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал Химкинский городской прокурор Денис Андреев", - сказано в сообщении в Telegram-канале.