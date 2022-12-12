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Делегация Госдумы России посетит с официальным визитом Турцию

Россия Материалы 12 декабря 2022 01:16 (UTC +04:00)
Делегация Госдумы России посетит с официальным визитом Турцию

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник посетит Анкару с официальным визитом, который продлится два дня. Согласно сообщению пресс-службы Госдумы, спикер прибудет в Турцию во главе делегации нижней палаты парламента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"12-13 декабря делегация Государственной думы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным посетит Турецкую Республику", - отмечается в сообщении.

"В программе визита - встреча с председателем Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом, планируется обсудить развитие межпарламентских отношений России и Турции", - уточнили в пресс-службе Думы.

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