В России за сутки выявили 7 532 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 532 против 5 977 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 28 октября, когда штаб сообщал о 7 606 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 21 685 037 случаев заражения.

Число летальных исходов за последние сутки возросло на 55 против 59 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 392 775 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки составило 7 675 против 6 838 днем ранее, до 21 081 129.