Недельная инфляция в России с 6 по 12 декабря замедлилась до 0,19%

Инфляция в России за период с 6 по 12 декабря 2022 года составила 0,19%, следует из данных Росстата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Неделей ранее в РФ наблюдалась инфляция на уровне 0,58%.

С начала декабря потребительские цены в стране выросли на 0,71%, с начала года - на 11,86%. В годовом выражении инфляция на 12 декабря 2022 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 12,65%.

Продовольственные товары

За отчетный период цены на куриные яйца выросли на 0,7%, мороженую рыбу - на 0,6%, шоколадные конфеты - на 0,5%, баранину - на 0,4%, сливочное масло и пастеризованное молоко - на 0,3%, маргарин и пшено - на 0,2%, говядину, творог, сычужные сыры, вермишель - на 0,1%.

В то же время снизились цены на гречневую крупу - на 1,6%, сахар-песок - на 1,4%, мясные консервы для детского питания - на 0,8%, подсолнечное масло и поваренную соль - на 0,5%, куриное мясо - на 0,4%, вареные колбасы, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, рис - на 0,3%, сметану - на 0,2%, сосиски, сардельки, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, черный чай, муку пшеничную - на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов выросли цены на ренгалин - на 0,6%, метамизол натрия (анальгин отечественный), левомеколь, эргоферон, поливитамины - на 0,5%, аллохол - на 0,3%, корвалол - на 0,2%. Цены на валидол снизились на 0,4%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: спички и гигиенические прокладки - на 0,3%, стиральные порошки, пеленки для новорожденных, сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Цены на зубные пасты снизились на 0,4%, зубные щетки и туалетную бумагу - на 0,2%, хозяйственное мыло - на 0,1%.

Цены на мужские носки и сигареты с фильтром выросли на 0,2%, электропылесосы подорожали на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров снизились цены на обрезную доску - на 0,5%, древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты - на 0,4%, кроссовки для детей и взрослых - на 0,2%, телевизоры, женские колготки, джинсы и спортивные костюмы для детей - на 0,1%.

Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,7%.

Кроме того, выросли тарифы на водоотведение и холодное водоснабжение - на 0,9%, отопление - на 0,8%, горячее водоснабжение - на 0,7%, сжиженный газ - на 0,6%, услуги по снабжению электроэнергией - на 0,2%. Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов возросла в среднем на 0,1%. Стоимость полета в салоне экономического класса самолета выросла на 8,6%.

Тарифы на проезд в городском автобусе в среднем по России стали выше на 0,1%.

Средняя стоимость проживания в гостиницах категории "1 звезда" и в мотелях выросла на 0,4%, в гостиницах "2 звезды" и в хостелах, а также путевок в санатории - на 0,2%. Стоимость проживания в гостиницах категории "4-5 звезд" снизилась на 0,3%, в гостиницах "3 звезды" - на 0,2%.