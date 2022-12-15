В России при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе погибли два человека

Два человека погибли в результате пожара на площади 2,5 тыс. кв. м на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ангарске Иркутской области. Возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК России по региону, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Следственным отделом по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). По версии следствия, сегодня около 06:00 (02:00 GMT+4) произошло возгорание на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области. В результате пожара пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой, двое погибли", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следователи-криминалисты. В ходе следствия изымается техническая и иная документация, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.