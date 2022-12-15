В России за сутки выявили 7 833 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 833, летальных исходов из-за ковида - на 57. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 7 532 случая заражения и 55 смертей, всего с начала пандемии - 21 692 870 и 392 832 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 7 539 против 7 675 днем ранее, до 21 088 668.

За сутки в России госпитализировали 1 386 заболевших против 1 607 днем ранее (снижение на 13,8%). Число госпитализаций уменьшилось в 39 регионах и увеличилось в 35, в 11 ситуация не изменилась.