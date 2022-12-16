В ДТП с автобусом в России погибли семь человек

В ДТП с автобусом в Хабаровском крае РФ погибли семь человек, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Погибло семь человек. 23 пострадавших доставлены в Троицкую Центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести. Сейчас двух пациентов уже оперируют", - сообщил глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

По его данным, утром на трассе "Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре" около села Троицкое Нанайского района, перевернулся автобус с вахтовиками компании ООО "Амур Минералс".