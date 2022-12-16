В России за сутки выявили 8 451 случай заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 451, летальных исходов из-за ковида - на 59. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 7 833 случая заражения и 57 смертей, всего с начала пандемии - 21 701 321 и 392 891 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 7 393 против 7 539 днем ранее, до 21 096 061.

За сутки в России госпитализировали 1 400 заболевших против 1 386 днем ранее (рост на 1%). Число госпитализаций уменьшилось в 38 регионах и увеличилось в 37, в 10 ситуация не изменилась.