В России за сутки выявили 7 531 случай заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 531, летальных исходов из-за ковида - на 58. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 8 451 случай заражения и 59 смертей, всего с начала пандемии - 21 708 852 и 392 949 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 7 269 против 7 393 днем ранее, до 21 103 330.

За сутки в РФ госпитализировали 1 266 заболевших против 1 400 днем ранее (снижение на 9,6%). Число госпитализаций уменьшилось в 40 регионах и увеличилось в 27, в 18 ситуация не изменилась.