В России за сутки коронавирусом заболели более 7,2 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7 222 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что в стране количество госпитализаций за сутки составило 782 человека и снизилось в сравнении с предшествующими на 38,2%.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 531 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 309.

За минувшие сутки скончался 51 человек, накануне сообщалось о 58 умерших.

Как сообщили в штабе, выздоровели за сутки 6 338 человек, или на 12,8% меньше в сравнении с 17 декабря.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 716 074 случая заражения коронавирусной инфекцией, 393 000 умерших и 21 109 668 выздоровевших.