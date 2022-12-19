В России за сутки выявили 6 341 случай заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 341, летальных исходов из-за ковида - на 50. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 7 222 случая заражения и 51 смерть, всего с начала пандемии - 21 722 415 и 393 050 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 564 против 6 338 днем ранее, до 21 115 232.

За сутки в РФ госпитализировали 573 заболевших против 782 днем ранее (снижение на 26,7%). Число госпитализаций уменьшилось в 48 регионах и увеличилось в 23, в 14 ситуация не изменилась.

Заболеваемость ковидом в стране за прошедшую неделю увеличилась на 5,5%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей снизилось на 1,7%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 33 регионах. Заболеваемость выросла 39 регионах, следует из данных штаба.