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Объем замороженных в Германии российских активов превысил €5 млрд

Россия Материалы 19 декабря 2022 22:53 (UTC +04:00)
Объем замороженных в Германии российских активов превысил €5 млрд

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Власти Германии заморозили активы подпавших под европейские санкции российских физических и юридических лиц на сумму €5,046 млрд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник агентство DPA, ссылаясь на ответ правительства ФРГ на депутатский запрос Левой партии.

В частности, объем замороженных финансовых средств в рамках общей суммы составляет чуть более €2,2 млрд, еще почти €1,1 млрд приходится на движимое имущество. Остальное связано с иными активами, но подробностей в материале DPA нет.

В последний раз статистика по замороженным активам обновлялась в середине сентября. Тогда речь шла о €4,8 млрд.

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