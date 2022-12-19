Объем замороженных в Германии российских активов превысил €5 млрд

Власти Германии заморозили активы подпавших под европейские санкции российских физических и юридических лиц на сумму €5,046 млрд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник агентство DPA, ссылаясь на ответ правительства ФРГ на депутатский запрос Левой партии.

В частности, объем замороженных финансовых средств в рамках общей суммы составляет чуть более €2,2 млрд, еще почти €1,1 млрд приходится на движимое имущество. Остальное связано с иными активами, но подробностей в материале DPA нет.

В последний раз статистика по замороженным активам обновлялась в середине сентября. Тогда речь шла о €4,8 млрд.