В России за сутки выявили 5 994 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 994, летальных исходов из-за ковида - на 57. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 341 случай заражения и 50 смертей, всего с начала пандемии - 21 728 409 и 393 107 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 8 109 против 5 564 днем ранее, до 21 123 341.

За сутки в РФ госпитализировали 1 564 заболевших против 573 днем ранее (рост на 172,9%). Число госпитализаций уменьшилось в восьми регионах и увеличилось в 65, в 12 ситуация не изменилась.