Нужно активизировать объединение энергосистем России, Азербайджана и Ирана - министр

Россия, Азербайджан и Иран должны активизировать работы по объединению энергетических систем трех государств. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе встречи с министром энергетики Ирана Али Акбаром Мехрабианом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Одним из приоритетных вопросов, который необходимо учитывать при реализации проекта, является обеспечение надежности энергосистем России и Ирана и устойчивость их параллельной работы", - пояснил глава российского ведомства.

Более того, стороны в ходе встречи обсудили текущий статус проекта ТЭС "Сирик" в Иране, а также взаимодействие в области электросетевого хозяйства. Вместе с тем иранская сторона подчеркнула интерес к взаимодействию в сфере строительства ТЭС и возобновляемой генерации, а также к совместным проектам в Иране с использованием российского энергетического оборудования, в том числе газовых турбин.

"Российские компании заинтересованы в сотрудничестве с иранскими партнерами в сфере передачи газотурбинных технологий и налаживанию их совместного производства. Здесь есть большой потенциал для взаимодействия", - подытожил Шульгинов.