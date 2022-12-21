"АвтоВАЗ" будет выпускать автомобили Lada на площадке Nissan в Петербурге

БАКУ/Trend/ - "АвтоВАЗ" начнет выпускать автомобили под брендом Lada на петербургском заводе Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"), который японский концерн после ухода с местного рынка передал в собственность РФ, сообщил гендиректор "АвтоВАЗа" Максим Соколов, передает Trend со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Они (автомобили - ИФ) будут производиться под брендом Lada в тех сегментах и классах автомобилей, которые не будут "каннибализировать", а также конкурировать с той продукцией, которую сейчас выпускает Волжский автомобильный завод. Мы находимся на завершающей стадии (переговоров - ИФ) с нашими партнерами", - сказал он журналистам в среду.