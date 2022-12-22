В России за сутки выявили 7 451 случай заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 451, летальных исходов из-за ковида - на 54. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 7 442 случая заражения и 59 смертей, всего с начала пандемии - 21 743 302 и 393 220 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 9 243 против 8 359 днем ранее, до 21 140 943.

За сутки в РФ госпитализировали 1 212 заболевших против 1 341 днем ранее (снижение на 9,6%). Число госпитализаций уменьшилось в 44 регионах и увеличилось в 25, в 16 ситуация не изменилась.