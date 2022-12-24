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При пожаре в доме престарелых в России погибли 11 человек

Россия Материалы 24 декабря 2022 02:08 (UTC +04:00)
При пожаре в доме престарелых в России погибли 11 человек

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Одиннадцать человек стали жертвами пожара в нелегальном доме престарелых в российском городе Кемерово, сообщили в службе "скорой помощи", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Одиннадцать человек скончались по уточненным данным", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о девяти погибших и двух госпитализированных. Еще пятерым помощь оказывалась на месте.

Неофициальный дом престарелых располагался в частном доме на улице Таврической.

"Установлено, что он нелегально использовался для круглосуточного содержания пожилых людей. Никакие системы пожаротушения там предусмотрены не были", - сказал собеседник агентства.

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