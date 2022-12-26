В России за сутки выявили 5 335 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 335, летальных исходов из-за ковида - на 50. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число новых выявленных случаев заражения стало минимальным с 29 ноября, когда зафиксировали 4 928 заболевших. Днем ранее в стране зарегистрировали 6 595 случаев заражения и 52 смерти, всего с начала пандемии - 21 769 627 и 393 433 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 577 против 6 176 днем ранее, до 21 168 975.

Заболеваемость ковидом в стране за прошедшую неделю снизилась на 7,3%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей снизилось на 11,8%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 21 регионе. Заболеваемость выросла 23 регионах, следует из данных штаба.