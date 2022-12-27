В России выявили 5 197 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 197, летальных исходов из-за ковида - на 59. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 335 случаев заражения и 50 смертей, всего с начала пандемии - 21 774 824 и 393 492 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 7 692 против 5 577 днем ранее, до 21 176 667.

За сутки в РФ госпитализировали 1 262 заболевших против 528 днем ранее (рост 139%). Число госпитализаций уменьшилось в 8 регионах и увеличилось в 63, в 14 ситуация не изменилась.