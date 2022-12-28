В России за сутки выявили 6 202 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 202, летальных исходов из-за ковида - на 56. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 197 случаев заражения и 59 смертей, всего с начала пандемии - 21 781 026 и 393 548 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 8 110 против 7 692 днем ранее, до 21 184 777.

За сутки в РФ госпитализировали 1 113 заболевших против 1 262 днем ранее (снижение на 11,8%). Число госпитализаций уменьшилось в 41 регионе и увеличилось в 32, в 12 ситуация не изменилась.