В России за сутки выявили 6 146 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 146, летальных исходов из-за ковида - на 56. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 202 случая заражения и 56 смертей, всего с начала пандемии - 21 787 172 и 393 604 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 7 815 против 8 110 днем ранее, до 21 192 592.

За сутки в РФ госпитализировали 1 065 заболевших против 1 113 днем ранее (снижение на 4,3%). Число госпитализаций уменьшилось в 40 регионах и увеличилось в 32, в 13 ситуация не изменилась.