Великобритания объявила о прекращении импорта российского СПГ

Британия с 1 января прекращает импорт из России сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в воскресенье сообщил в Twitter британский МИД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В 2022 году Соединенное Королевство импортировало 3,12 млрд куб. м российского газа, что составляет 4% от общего объема потребления этого вида топлива.

Ранее британские власти заявляли о планах полностью перестать импортировать СПГ из России с 1 января 2023 года. Среднегодовой объем потребляемого в королевстве газа составляет около 75 млрд куб. м.