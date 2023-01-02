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Великобритания объявила о прекращении импорта российского СПГ

Россия Материалы 2 января 2023 05:10 (UTC +04:00)
Великобритания объявила о прекращении импорта российского СПГ

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Британия с 1 января прекращает импорт из России сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в воскресенье сообщил в Twitter британский МИД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В 2022 году Соединенное Королевство импортировало 3,12 млрд куб. м российского газа, что составляет 4% от общего объема потребления этого вида топлива.

Ранее британские власти заявляли о планах полностью перестать импортировать СПГ из России с 1 января 2023 года. Среднегодовой объем потребляемого в королевстве газа составляет около 75 млрд куб. м.

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