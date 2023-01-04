В России за сутки выявили 3 328 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 328, летальных исходов из-за ковида - на 45. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 080 случаев заражения и 48 смертей, всего с начала пандемии - 21 813 839 и 393 898 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 942 против 5 482 днем ранее, до 21 227 998.

За сутки в РФ госпитализировали 662 заболевших против 512 днем ранее (рост на 29,3%). Число госпитализаций уменьшилось в 25 регионах и увеличилось в 38, в 22 ситуация не изменилась.