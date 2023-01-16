В России за сутки выявили 4 289 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 289, летальных исходов из-за ковида - на 40. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 4 789 случаев заражения и 43 смерти, всего с начала пандемии - 21 860 902 и 394 438 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 3 466 против 3 208 днем ранее, до 21 278 106.

За сутки в РФ госпитализировали 363 заболевших против 489 днем ранее (снижение на 25,8%). Число госпитализаций уменьшилось в 44 регионах и увеличилось в 17, в 24 субъектах ситуация не изменилась.

Заболеваемость ковидом в стране за прошедшую неделю возросла на 40,5%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей увеличилось на 32,1%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 64 регионах. Заболеваемость выросла в 75 регионах, следует из данных штаба.