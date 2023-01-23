«МИР 24» - 10лет: вместе интересно

Юбилейная эстафета в МТРК «Мир» продолжается: в прошлом году телерадиокомпания отметила свое 30-летие, а 1 января 2023 года телеканалу «МИР 24» исполнилось 10 лет! Уникальный новостной канал – первый евразийский. Входит в содружество ресурсов МТРК «Мир» и с 2013 года объединяет людей в странах СНГ и Грузии.

Первоначально «МИР 24» создавался как новостной канал. Сегодня это телеканал, где есть все: специальные репортажи, тематические рубрики, собственные документальные фильмы и авторские программы о жизни Содружества. Над их созданием работают 11 филиалов и представительств в девяти странах.

Председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин:

«МИР 24» – это первый евразийский информационный телеканал. Сегодня его смотрят в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, а также в Болгарии, Германии, Израиле, Монголии, США, Южной Корее и других странах». Слоган «МИР 24» - «Вместе интересно». И это действительно так благодаря нашей многонациональной команде: 11 филиалов и представительств в странах СНГ и в Грузии. 30 лет «Мир» знакомит людей с разными культурами, традициями и обычаями. И каждый день мы рассказываем о том, что происходит в странах Содружества».

Флагманским продуктом телеканала остаются новости. Информационные выпуски в эфирекаждый час, включая ежедневный дайджест «Сегодня в Содружестве». Уникальность новостей не только в географии.Это всегда проверенные факты, закрытая журналистская позиция и репортажи от первого лица. Новости готовятсобственные корреспонденты, которые живут и работают в странах Содружества и в Грузии.

Отдельный цикл «Евразия» посвящен стилю жизни стран СНГ и Грузии: о городах, их жителях, культурных и спортивных событиях, о том, что здесь производят и продают. «Евразия. Дословно», «Евразия. Культурно», «Евразия. Регионы» и другие проектывместе создают портретСодружества, с которым «МИР 24» каждый день знакомитсвоих зрителей. Сегодня потенциальная аудитория канала– 80 млн человек.

«МИР 24» —это еще и документальные фильмы собственного производства. «Фабзайцы», «Дорога 101», цикл к 30-летию СНГ «Независимость. Миссия выполнима», фильмы о путешествиях на Урал, в Арктикуиеще много эксклюзива. Лучшие проекты телеканала «МИР» тоже здесь. Итоговая информационно-аналитическая программа «Вместе» с Екатериной Абрамовой и «Исторический детектив» с Николаем Валуевым очень популярны и на канале, и в интернете. С начала 2022 года два десятка сюжетов программы «Вместе», которая в прошлом году отметила 25-летие, стали миллионниками по просмотрам на YouTube-канале «МИР 24».

За 10 лет «МИР 24» вырос из новостного канала в мультиформатный ресурс с информационным порталом Mir24.tv, соцсетями и YouTube-каналом. Единая информационная экосистема дает доступ к актуальному контенту в удобном цифровом формате.У «МИР 24» почти 2,5 млн подписчиков на YouTube и «Золотая кнопка», а за 2022 год число просмотров на канале достигло 706,4 млн. Кроме программ, на цифровых ресурсах @Mir24tv размещаются тематические спецпроекты. Один из самых масштабных– цикл виртуальных экскурсий«60 лет – полет нормальный» к юбилею первого полета человека в космос.

«МИР 24» дважды становился лауреатом национальной премии «Большая цифра»: в 2022 году – в номинации «Новости и бизнес», в 2017 году – в номинации «Лучший информационно-деловой канал». Проекты канала тоже регулярно получают награды, в их числе «ТЭФИ-Содружество», «Золотой луч», «ТЭФИ-Регион».Значительный рост и успехи канала − заслуга его команды, ставшей настоящей семьей.

Современный информационный канал «МИР 24» формирует единое медиапространство с помощью новых технологий,и,как и 10 лет назад, объединяет людей по всему Содружеству.