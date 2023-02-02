В России за сутки выявили 9 287 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 287 против 8 504 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 22 октября 2022 года, когда штаб сообщал о 9 348 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 21 967 983 случая заражения.

Число летальных исходов за последние сутки возросло на 40 против 41 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 395 148 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки составило 6 021 против 6 729 днем ранее, до 21 362 029.

За сутки в РФ госпитализировали 1 058 заболевших против 1 169 днем ранее (снижение на 9,5%). Число госпитализаций увеличилось в 35 регионах и уменьшилось в 39, в 11 субъектах ситуация не изменилась.