Российский самолет-амфибия Бе-200 сбросил более 600 тонн воды на пожары в Турции

Российский самолет-амфибия Бе-200 при тушении пожаров в районе населенного пункта Яхачи и порта Искендерун сбросил в четверг более 600 тонн воды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Российский самолет-амфибия Бе-200 продолжает принимать участие в ликвидации масштабного пожара в районе турецкого населенного пункта Яхачи и порта Искендерун. Сегодня воздушным судном МЧС России было выполнено 63 сброса - это более 600 тонн воды", - сказали в пресс-службе.

В порту Искендеруна 6 февраля произошел крупный пожар после землетрясения в провинции Кахраманмараш. 7 февраля контейнеры в порту продолжали гореть. Ранее сообщалось, что, согласно передаваемым местными телеканалами кадрам, в зоне пожара оказалось не менее 1,5 тыс. контейнеров.