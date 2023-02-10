В России за сутки выявили 12 392 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 392, летальных исходов из-за ковида - на 37. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 12 301 случай заражения и 41 смерть, всего с начала пандемии - 22 047 525 и 395 484 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 7 503 против 8 685 днем ранее, до 21 417 631.

За сутки в РФ госпитализировали 1 358 заболевших против 1 389 днем ранее (снижение на 2,2%). Число госпитализаций выросло в 37 регионах и снизилось в 41, в 7 субъектах ситуация не изменилась.