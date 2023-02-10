ОПЕК+ не обсуждает внеплановую встречу после решения России о сокращении нефтедобычи

Страны ОПЕК+ не обсуждают вопрос о проведении внеплановой встречи альянса после объявленного Россией решения о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) в марте. Об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций, передает Trend.

"Нет, не обсуждается", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия добровольно сократит в марте добычу нефти на 500 тыс. б/с. По его словам, это решение было добровольным, консультации ни с кем не проводились.

Представитель Новака пояснял, что сокращение добычи коснется только нефти без учета газового конденсата. Источник ТАСС в отрасли при этом уточнил, что снижение добычи будет отсчитываться от реального уровня производства, а не от квоты России в рамках сделки ОПЕК+. Согласно параметрам сделки, добыча нефти для России определена с ноября 2022 года на уровне в 10,478 млн б/с. В январе 2023 года, как говорил ранее Новак, Россия добывала примерно 9,8-9,9 млн б/с.