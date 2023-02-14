На севере Москвы загорелся автосервис

Пожар произошел в автосервисе на севере Москвы, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На улице Декабристов горит автосервис на площади 1 тыс. кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах сообщили о взрывающихся внутри здания канистрах с топливом. Площадь пожара - 1,5 тыс. кв. м.

"Внутри автосервиса взрываются канистры с топливом, произошло частичное обрушение кровли. Также внутри здания хранятся покрышки", - сказал собеседник агентства.

В ходе тушения были спасены три человека, их передали медикам для осмотра, добавил он.

В пресс-службе городского главка МЧС РФ подтвердили факт пожара. В тушении огня задействованы 108 человек и 27 единиц техники, эта группировка наращивается, отметили в МЧС.

Из-за пожара движение по улице Декабристов от Сельскохозяйственной улицы в направлении улицы Мусоргского перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.