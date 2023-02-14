В России за сутки выявили 9 826 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 826, летальных исходов из-за ковида - на 35. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 11 006 случаев заражения и 30 смертей, всего с начала пандемии - 22 093 549 и 395 616 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 10 420 против 6 484 днем ранее, до 21 449 598.

За сутки в России госпитализировали 1 662 заболевших против 608 днем ранее (рост на 173,4%). Число госпитализаций уменьшилось в 10 регионах и увеличилось в 70, в 5 ситуация не изменилась.