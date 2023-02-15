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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 15 февраля повышена на 4,1%

Россия Материалы 15 февраля 2023 03:24 (UTC +04:00)
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 15 февраля повышена на 4,1%

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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 15 февраля повышена до 4 тыс. 653,5 рубля с 4 тыс. 496,6 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз. Рост составил 4,1%, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Пошлина на ячмень выросла до 3 тыс. 209,1 рубля с 3 тыс. 175,2 рубля, на кукурузу - до 1 тыс. 670 рублей с 1 тыс. 505,7 рубля за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $306,2 за тонну на пшеницу ($307,2 неделей ранее), $261,1 - на ячмень ($264), $230 - на кукурузу ($229,8).

Новые пошлины будут действовать по 21 февраля включительно.

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