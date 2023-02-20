Товарооборот между РФ и ОАЭ в 2022 году вырос до $9 млрд

Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) по итогам 2022 года увеличился на 68%, до $9 млрд. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах международной оборонной выставки IDEX 2023 в Абу-Даби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Мантурова, объем экспорта из России в ОАЭ составил $8,5 млрд (+71%), а импорта - $500 млн (+ 6%).

"Партнерство между нашими странами развивается по нарастающей, и эту положительную динамику отражает статистика российско-эмиратской торговли. По нашим данным, в 2022 году товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 68% и достиг $9 млрд. Это рекордный уровень в истории отношений между нашими странами. <..> ОАЭ сохранили за собой первое место среди стран арабского мира по объему товарооборота с Российской Федерацией", - сказал он.

Как сообщалось ранее, товарооборот между Москвой и Объединенными Арабскими Эмиратами в 2021 году превысил $1,1 млрд, что на 116% больше по сравнению с показателями 2020 года.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.